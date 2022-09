クロックスにセブンイレブンモデルだと...!?

従業員用ではないよ。

丸っこくて可愛いサンダル「crocs」。いろんなモデルや色もありますが…なんとコンビニエンスストアの老舗セブンイレブンとコラボレーションしたモデル「7-ELEVEN X CROCS」が作られました。

Surprise. It’s here! Bold 7-Eleven colors from the snack aisle wrap your favorite new Crocs: The Mega Crush Clog. Available now for a limited time. #7ElevenXCrocs@7elevenhttps://t.co/DTdahn4vk3pic.twitter.com/7kzUl0MjL1