NASAの宇宙探査機｢DART｣、小惑星への体当たりに成功する

見事な正面衝突!

NASAの宇宙探査機「DART」が小惑星「ディモルフォス」に衝突し、それに伴い米東部時間の9月26日午後7時14分、予定通りの時刻に探査機からの信号が途絶えました。このキネティック・インパクターが小惑星の軌道を変更できたか確認するべく、科学者たちはデータを詳しく調べることになります。

NASAの初となる地球防衛戦略の実証実験は非常にうまくいったようで、宇宙探査機DARTは二重小惑星「ディディモス」への約10カ月に及ぶ旅路を経て、標的のディモルフォスへの体当たりに成功しました。

その様子は、DARTに搭載されているDRACO(ディディモス偵察および光学ナビゲーション用小惑星カメラ)が事細かに捉えています。カメラは1秒につき1枚のペースで、徐々に大きく映し出される小惑星を撮影。1フレームごとに岩石や塵、影といった地表の様子が次第に鮮明になっていきます。そしてDARTが時速1万4000マイル(約2万2500km)に達する速度でディモルフォスに突進した直後、信号消失を示す赤い画面へと変わったのでした。

IMPACT SUCCESS! Watch from #DARTMIssion’s DRACO Camera, as the vending machine-sized spacecraft successfully collides with asteroid Dimorphos, which is the size of a football stadium and poses no threat to Earth. pic.twitter.com/7bXipPkjWD