インドのカーニバルでドロップタワーが落下。10名以上が重傷を負う

子どもたちがトラウマにならないといいですが…。

無重力状態を味わえるアトラクション、ドロップタワー。高いところから一気に急降下するので、ふわっと体が浮いた感覚になるあの乗り物です。そんなドロップタワーが15メートルの高さから本当に落っこちてしまって、たくさんの人が怪我をするという惨事が起こってしまいました。

事故が起こったのはインドのモハリ地方の移動式カーニバル。高くそびえるタワーを回転しながら下に降りていくドロップタワーアトラクション。50人ほどが乗っていました。動画では、人が乗っている部分が下がっていかず、同じ場所でぐるぐる回り続け、突然ドーンと落下してしまう様子が周りにいる人の悲鳴と共に捉えられています。落下後、乗っていた人は衝撃で跳ね返されています。

Live Visual of swing breaking in #Mohali phase 8, Many people got injured. Around 16 women & kids were hospitalised after the incident. pic.twitter.com/bay5IfzHLB