｢量｣と｢％｣の共存！ iOS 16.1でバッテリーアイコンがもっと見やすくなりそうだよ！

民意反映!

トップ画像、MacRumorsが共有した画面なんですけど、バッテリー表示のどこが変わったのかわかります? そう、バッテリーアイコンの残量表示!

iOS 16.1 ベータ2では、アイコン内の数字での%表示と、バッテリーゲージの増減表示が共存できるようになっているとのこと。トップ画像のバッテリーアイコンを見ると、78%表示でゲージもちょっぴり減っています。やったぜ見やすい!

いや〜。正直%表示できるのは嬉しかったんですけど、ゲージ量での判断に見慣れちゃっていたので、ゲージ量が変わらない表示には違和感があったんですよね。なんか、%が表示されるよ!って言われた時は嬉しくてウキウキで設定したんだけど、使ってみたら「コレジャナイ」感がありまして…。うん、ごめんね。

でも、この%とゲージ量の増減の共存は、iOS 16のベータ版の段階でも「こうするべきでは?」と、デベロッパーからの意見も盛んでしたし、リリースからわりと早めに民意が採用されたことになりますね。最近のAppleはユーザーに寄り添っていくスタイル。

New in iOS 16.1 Beta 2: The Lock Screen can show the battery percentage again while charging.

It works much the same as on iOS 15, where the date disappears and shows the battery percentage for a few seconds. pic.twitter.com/VPs1HoqIBs