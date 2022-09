iPhone 14 Plus…だと？ iPhoneに｢Plus｣が復活するかも！

おかえりPlus?

まもなく発表されると噂されているiPhone 14シリーズ。これまでラインナップは6.1インチが「iPhone 14」と「iPhone 14 Pro」。6.4インチが「iPhone 14 Max」と「iPhone 14 Pro Max」になるのでは? と言われていましたが、ここに来て新説登場。

6.7インチのiPhone 14はMaxではなくPlusとなる可能性があります。つまり「iPhone 14 Plus」。

Who said Plus? pic.twitter.com/O7GJAsKT8b