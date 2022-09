iPhone 14 Proは超広角カメラも性能アップ？

カメラの大幅アップグレードにも期待。

日本時間9月8日午前2時のAppleイベントで発表予定のiPhone 14シリーズですが、上位モデルのiPhone 14 Proはカメラ性能がさらにパワーアップするかもしれません。

I predict two iPhone 14 Pro models' ultra-wide cameras will upgrade to 1.4µm (vs. iPhone 13 Pro's 1.0µm). CIS (CMOS image sensor), VCM (voice coil motor), and CCM (compact camera module) have a significant unit price increase in this upgrade, with about 70%, 45%, and 40%.