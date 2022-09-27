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      今日は木星が地球大接近する日。こんなに近いのは59年ぶり。双眼鏡で縞を見よう

      • author satomi
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      今日は木星が地球大接近する日。こんなに近いのは59年ぶり。双眼鏡で縞を見よう
      月と間違えないように
      Image: NASA, ESA, and A. Simon (NASA Goddard), Public domain, via Wikimedia Commons

      今日は木星が太陽と正反対の｢衝｣の位置に入る日

      9月26日の11時20分ごろには地球から約5億9130万kmの地点まで大接近し、27日4時ごろには太陽と180度逆の｢衝｣の位置にきて、とても観測しやすくなっています。

      木星は太陽系最大の惑星で、直径は地球の11倍、地球が1300個分以上入るほどの容積があります。

      気体（ガス）でありながら、目まぐるしく回る姿は酔っ払いのようでもあり、Webでは｢早く帰んなよ｣というかわいい比較図が拡散中です。

      13カ月おきに巡ってくる星ではありますが、地球にこれだけ近づくのは1963年以来59年ぶりのことで、これを見逃すと、あと107年はこの距離で観測できないのだそうですよ？ 107年後じゃちょっと無理っぽい…！

      NASAは｢今晩なら双眼鏡でも観測できるよ！｣と発表しています。運が良ければ縞と衛星も見えるみたい。

      もし晴れていたら、空を見上げてみませんか？

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      https://www.gizmodo.jp/2022/08/new-webb-telescope-images-of-jupiter-reveal-the-planets-glimmering-auroras.html

      Source: Twitter (1, 2, 3)

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