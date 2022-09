今日は木星が地球大接近する日。こんなに近いのは59年ぶり。双眼鏡で縞を見よう

今日は木星が太陽と正反対の「衝」の位置に入る日。

9月26日の11時20分ごろには地球から約5億9130万kmの地点まで大接近し、27日4時ごろには太陽と180度逆の「衝」の位置にきて、とても観測しやすくなっています。

木星は太陽系最大の惑星で、直径は地球の11倍、地球が1300個分以上入るほどの容積があります。

気体(ガス)でありながら、目まぐるしく回る姿は酔っ払いのようでもあり、Webでは「早く帰んなよ」というかわいい比較図が拡散中です。

13カ月おきに巡ってくる星ではありますが、地球にこれだけ近づくのは1963年以来59年ぶりのことで、これを見逃すと、あと107年はこの距離で観測できないのだそうですよ? 107年後じゃちょっと無理っぽい…!

Tomorrow, an incredibly rare, once-in-a-lifetime astronomical event is happening! Jupiter will be its closest to Earth since 1963! Along with opposition, it’ll be SO bright, you’ll be able to see its bands and some moons just with binoculars!

This won’t happen again until 2129! pic.twitter.com/F3lD1Sknmo