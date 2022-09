ミシシッピ州の州都で洪水によって18万人に安全な飲み水がなくなる。気候変動で水問題の深刻化も

1週間以上も水がない生活はキツいな…。

アメリカ南部ミシシッピ州の州都、ジャクソン。テキサス州ダラスが1,000年に一度の豪雨に見舞われた同じ週に、200年から500年に一度の豪雨によって市内を流れるパール川が氾濫し、上水道施設を直撃。街の大部分が水不足に陥るなど、さまざまな問題が発生しています。

川の氾濫によって、当初は18万人が安全な水を手に入れられなくなりました。当局が懸命に復旧作業を続けていますが、水道処理施設が洪水被害に遭ってしまったため、安全な飲み水が提供できない状況が続いています。ミシシッピ州のTate Reeves知事は先週、非常事態宣言を発令。会見で次のように述べています。

市当局は当初、水不足は数日で回復するとの見込みを発表していましたが、9月7日現在もまだ15万人以上に飲料水が供給されない状態です。当局は水の使用前には必ず沸騰させるよう、そして沸騰させても歯みがきに使わないよう呼びかけています。市は緊急措置としてボトル水の配給を行なっています。9月7日時点である程度復旧の見通しは立ってきているようですが、まだ時間はかかりそうです。

7日には、環境保護庁(EPA)のマイケル・リーガン長官がジャクソンを訪れ、州知事とジャクソンのChokwe Antar Lumumba市長を交えて、今後の対応に関する話し合いが持たれました。建設的な話し合いだったとEPA長官は述べています。

I had a productive meeting today with @tatereeves@ChokweALumumba@SenHydeSmith@SenatorWicker@BennieGThompson@RepMichaelGuest where we discussed the urgency of working together to support the people of Jackson and develop near and long-term plans to stabilize the water system. pic.twitter.com/kGoivdRrXX