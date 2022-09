直線的なフレームが印象的な北欧eバイク。トルク感知アシストでペダルが軽い！

スマホに繋ぐと機能拡張!

脱炭素社会に向けて電動自転車がたくさん作られている昨今、どこのメーカーもスタイリッシュなデザインで独自性を打ち出していますよね。北欧スウェーデンの、スッキリしたデザインが機能美と融合したVASSLA「PEDAL」も同じく、充電池をフレームの一部として採り込んだデザインが目を引きます。

