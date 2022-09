新型AirPods Proの充電ケースに絵文字を入れると、iPhoneの画面にも反映されるよ！

芸が細かい。

ついに発売された新型AirPods Proですが、充電ケースに絵文字が入っている場合、面白いことが起きるようです。

文字、絵文字またはミー文字が新型AirPods Proの充電ケースに刻印されている場合、その絵文字がそのままiPhoneの画面に反映されるというもの。

The #Memoji engraving showing up in the iOS interface with #AirPodsPro2 is a nice touch from @apple! pic.twitter.com/9UIxfxGGKf