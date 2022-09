iPhone 14 Proのピル型デザインを試せる壁紙が登場

イメトレしておこう。

日本時間9月8日午前2時のAppleイベントにて、発表が予想されているiPhone 14シリーズですが、Proモデルはノッチが廃止され、ピル型(あるいはパンチホール型)になる説が濃厚です。

そこで、自分のiPhoneでもピル型デザインを一足早く試せる壁紙を、3DアーティストのIan Zelbo氏が公開しています。

For you iPhone Pro Max users…

Full screen this and turn your phone upside down to see what iPhone 14 Pro Max will look like! 👀 #AppleEventpic.twitter.com/6Zjh7LfeVf