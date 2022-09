コジプロとNASAのコラボ腕時計が誕生！ルーデンスの船外活動スーツがモチーフ

宇宙船のパーツみたいな腕時計。

ゲーム『メタルギア』シリーズや『デス・ストランディング』で知られる、小島秀夫監督のスタジオ「コジマプロダクション」(コジプロ)。これまでにもJ.F.REYのサングラスやセイコーから腕時計が出るなど、大手企業とタッグを組んできました。

そして今度はなんと、NASAとコラボした腕時計「SPACE LUDENS」が誕生しました。

モチーフはマスコット・キャラクターのルーデンス。「未知なる場所に楽しさを運ぶ」をコンセプトにしており、ルーデンスのEVA(船外活動)スーツを意識したデザインとなっています。

「SPACE LUDENS」は、これまでにも、NASAモデルの腕時計や、コジプロのグッズを作ってきたANICORNからの登場となります。時間と宇宙と「ホモ・ルーデンス」(遊ぶ人)との相関関係を表した1本で、背面はガラスの中にムーブメントが見えると共に、ルーデンスのイラストと「KOJIMA PRODUCTIONS」の文字が描かれています。

facebookでの投稿では、「一生に一度のコラボレーションを披露できて光栄に思う」と綴られています。

"SPACE LUDENS is a “EVA Creative Suit on the wrist”. It reflects the ethos of Ludens who connects the elements of Play, Time and Space.#Kojima#kojimaproductions#Anicorn#anicornwatches#Ludens#nasa#design#timepiecepic.twitter.com/TdTDSP5jRa