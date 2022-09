我先にと出口へ向かうテンセント社員の動画。一体何が起こったのか？

小走りってレベルじゃないです。

Tencent(テンセント)のゴージャスなビルで、社員たちが出口に一目散に駆ける光景がWebでちょっとした話題になりました。静止画ではわかりづらいのですが、動画を見ればわかります

ビル内の1名から新型コロナウイルス陽性反応が検出されたのです。

Videos of employees at Tencent's Shenzhen office running away are making the rounds online.



A full building lockdown is said to have been announced after a person tested positive for Covid-19. pic.twitter.com/7M718vlGpm