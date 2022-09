素晴らしき発想力。AI生成画像に特殊効果と音声だけで映画を作る猛者登場

長編映画としても十分通用しそう。

キーワードを打ち込んで画像を生成させるAIソフトが、公募展で1位を獲ったりと世間を騒がせている昨今、ゲームやイラストの背景などに使うのにピッタリでは? という意見も散見されます。やっぱり世界は広いもので、すでに動画コンテンツを制作している人がいるんです。

それがドイツのエンジニアFabian Stelzerさん。神経科学を学んだことはあれど、自身をアーティストだとは思っていないのだそうな。作品名は塩という意味の『SALT』で、とある採掘コロニーにできた謎の塩湖を軸に物語が進みます。

凶悪な異星人も出てくるので、SFホラーっぽい雰囲気になるのでしょうか? 次の動画では、日本語の歌が聴こえてきます。耳を澄ませてみてください。

AIで生成した画像はいわゆる「止め絵」なのですが、そこに効果音やVHS映像のような特殊効果、人の声などを巧みに被せることで紙芝居らしさは皆無。2022年の技術を使い、1970年代風のレトロでSFな映像作品としてちゃんと成立しています。それをツイッターに投稿し、フォロワーの投票によって新たなストーリーに反映される方式を採用し、完成を目指しているのです。

まず画像の生成には、文章(プロンプト)の打ち込みだけという「Midjourney」と「DALL-E 2」を使っています。人物が喋っている表情はディープフェイクを使い、声もまたAIソフト「MURF.AI」を使っている徹底ぶり。唯一アナログなのは、Stelzerさんが発する男性の声なんですって。

