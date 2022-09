日本発の空飛ぶバイク、デトロイトのオートショウでデモ飛行を行なう

札幌ドームで新庄監督が乗ってたアレです。

SF映画の金字塔『スター・ウォーズ』を見て、影響を受けた人は世界中に星の数ほどいると思います。

世界初の空飛ぶバイク「XTURISMO」を作った、小松周平氏もそのひとり。彼は砂漠の上を浮遊して高速移動するランドスピーダーを、自分の手で作ろうと夢見た少年時代を過ごし、実際に作り上げたのです。この度、デトロイトで行なわれたオートショウでもデモ飛行を成功させました。

空飛ぶバイクはかなりの話題だったようで、各メディアではニュースになったり、SNSでもいろんな動画が拡散されているほどです。

開発したのは、小松周平氏が創業した日本のスタートアップ企業A.L.I.Technologies(米国法人AERWINS)。全長3.7m×全幅2.4mの「XTURISMO」は、カワサキ製エンジンとバッテリーで重さ300kg+操縦者の体重を浮かせ、最高時速80~100kmの速さで40kmの距離を飛ぶことができます。

外装は赤、青、黒から選べて、限定版が77万7000ドル(約1億1170万円)で買えるようになっています。未来の乗り物なら、それくらいするのは納得ですね。

