肛門バイブの前にもいろいろあった…。ハイテクなチェスいかさま騒動9つ

最後は、チェスの知的な上流イメージがガラガラ崩れるような舌戦で絞めとしましょう。

2020年PROチェスリーグ。準決勝、決勝で対戦したのは、米フィリピン大会で3回優勝経験のあるWesley So率いるSaint Louis Arch Bishopsと、アルメニア大会で3回優勝経験のあるグランマスターIgran Petrosian率いるArmenian Eaglesです。結果はアルメニアの勝ちだったのですが、そこにSoから物言いがついて、「Petrosianが不正行為を行なった」と名指しで非難を展開したんですね。

すると怒ったPetrosianが「おまえがパンパースにおしっこしてるときからこっちは立派なチェスプレイヤーをやってきたんだ」とSNSに投稿。

GM Tigran Petrosian responds to Wesley So's cheating allegations 🍿 PIPI IN YOUR PAMPERS!!!! pic.twitter.com/VuVuUukIoc