カリフォルニア州全土でeインクのナンバープレートが解禁。自動更新やダークモードも

お金はかかるけど便利なことがいっぱい。

電子書籍やスーパーの値札など、身近なところでお目にかかる「eインク」技術。これが自動車のナンバープレートにも使われ始めています。

2018年にカリフォルニア州サクラメントで解禁されていたデジタルナンバープレート「RPlate」が、いよいよカリフォルニア州全土で使用可能になりました。これまではパイロット版のお試しだったのが、正式に認可されたのです。

「RPlate」は白黒反転でダークモードになったり、自分や国交省が支持する啓蒙活動や企業広告を表示したり、試運転中や仮ナンバー、登録期限切れのお知らせ、さらには近隣でアンバーアラート(児童誘拐事件及び行方不明事件発生による緊急事態宣言)を起こして逃走中の自動車の特徴を呼び掛けたり、駐車許可証、障害者プレート、災害注意報を表示しながら走ることも可能。

でも、最大の利点はいっつも長蛇の列を成しているDMV(陸運局)へ行くことなく、アプリから登録や更新が可能な点でしょうね。

GPS搭載も可能で、盗難車は「盗難」の表記も表示されるため、発見が容易になります。プライバシーの侵害やハッキングの懸念もありますが、そこは個人ユーザーなら任意でブロックできるので、忘れなければ問題ないかと思います。

“To be Jedi is to face the truth and choose. Give off light, or darkness, Padawan. Be a candle, or the night.” #Reviver#RPlate#LicensePlate#DigitalLicensePlate#TheNewNewpic.twitter.com/Gs3b4cY1e4