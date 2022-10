焼けた髪の毛の香り？ イーロン・マスクの穴掘り会社からヘンな香水登場

なぜその臭いにしようと思ったのか…。

実業家のイーロン・マスクは、本業からかけ離れたオフィシャルグッズを作るのが大好きなようで、かつてはテスラからテキーラやビールを出したり、現在は人型ロボットも開発中だったりします。

そして今度はトンネル掘削業のTHE BORING COMPANYより、公式の香水が発売されました。その名は「BURNT HAIR」。「焼けた髪の毛の臭い」…というまさかすぎる悪臭を放つもので、説明文には「不快な欲望の権化」、や「労せず食卓のロウソクに近付いた時のよう」と表現されています。

毛髪の焼けた臭いは独特で、誰もがイヤがるもの。それが今100ドル(約1万4900円)で発売され、しかもすでに1万本が売れたのだそうで、「明日にはメディアが取り上げて1億円の売り上げがあるといいな」と言っています。

Can’t wait for media stories tomorrow about $1M of Burnt Hair sold 🤣