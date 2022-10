イーロン・マスクがカニエ・ウェストとフュージョンするコラ画像をツイートするも削除（トランプ元大統領も追加で破壊力すごすぎ…）

ツイートせずにはいられない男、イーロン・マスク。

Twitterを所有するかもしれないイーロン・マスク氏が、意味深なミーム画像をTwitterにポストしました。画像は、ドラゴンボールの悟天とトランクスフュージョンする絵に、自分とカニエ・ウェスト氏(現Ye氏)の顔を載せたコラ画像。画像には「待ってろ…」というテキストが入っており、「これから楽しくなるぞ!!」というコメントが添えられていました。

マスク氏がコラ画像をツイートしたのは、カニエ氏が言論の自由を掲げるSNS「Parler」を買収したというニュースが出た後。マスク&カニエで短文SNS界隈盛り上げてこー!変えてこー!と言っているとしか思えませんよね。

ツイートはこれで終わらず、翌日には自分とカニエ氏、さらにドナルド・トランプ元大統領が剣を重ねる三銃士コラ画像もポスト。トランプ元大統領はTruth Social、カニエ氏はparler、マスク氏は「X」となっており、そろってSNSでの言論の自由を訴えるメンバーです。マスク氏のTwitter買収はなかなか決着がつきませんが、これを見る限り本人はやる気まんまんですね。

フュージョン画像、三銃士画像ともに、現在は削除されています。マスク氏本人がヤベッ!と思ったのか、それとも法務部から怒られちゃったのか…。あのイーロン・マスクでも「しまった!」とツイートを削除することがあることに驚きです。削除したところで、すでにさんざんスクショ撮られて拡散されて、削除したことも含めて話題になっているのですが。

カニエ氏は、ユダヤ教の人々に対する差別発言があったとして、今月Instagramアカウントを停止されました。Instagramが使えなくなったカニエ氏は、約2年ぶりにTwitterに降臨。マーク・ザッカーバーグ氏とカラオケする画像と一緒に、「友達だったのに追い出すなんて!」とツイートしていました。

