イーロン・マスクのサイバートラックは防水で｢ほぼボート代わり｣になるらしい

宇宙に地下に忙しいイーロン・マスク氏。そりゃ、一刻もはやく人型のアシスタントロボが欲しいですよね。二足歩行の人型ロボット発表前も、こんなツイートで、相変わらず忙しくしていました。

Cybertruck will be waterproof enough to serve briefly as a boat, so it can cross rivers, lakes & even seas that aren’t too choppy