世界一のお金持ち、イーロン・マスクが意気揚々とTwitter本社を訪れ、28日の買収成立まで最後の秒読み体制に入りました。

その手に光るのは…ん? 洗面台? …いやどう見てもこれ洗面台でしょ。

まあ、英語でシンクですんで、この日のツイート「Entering Twitter HQ – let that sink in! (やってきました、Twitter本社。じわる!)」にからめたダジャレってなわけです。

Entering Twitter HQ – let that sink in! pic.twitter.com/D68z4K2wq7 — Elon Musk (@elonmusk) October 26, 2022

はいはい、わかったわかったシンクね。浮かれてんなぁ。Twitterまるごとシンクしない(沈まない)ことを願うばかりですな。