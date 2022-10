宇宙飛行士の目、ターミネーターみたいになってるのなんで？

デデンデンデデン♪

NASA出身で現在はSpaceXに所属し、筆頭宇宙事業開発技師を務めるアナ・メノン宇宙飛行士。現在彼女の目はSFメカのようになり、まるで未来の指導者を抹殺するため時空を超えて来たヒューマノイドのようです。

Eye will be back…for research. Polaris Dawn will carry with us on our mission 38 experiments from 23 partner institutions, including this device that measures intraocular pressure through a contact lens. See https://t.co/VHKqpel7BB for more! pic.twitter.com/QBGqziW4Ij