『ハウス・オブ・ザ・ドラゴン』最新話、｢暗すぎて何も見えない！｣と視聴者から大ブーイング→公式｢仕様です｣

GOTシリーズあるあるになってしまいそう。

HBOの超人気ドラマシリーズ『ゲーム・オブ・スローンズ』の前日譚である『ハウス・オブ・ザ・ドラゴン』。8月末からついに配信スタートで、すでにシーズン2の制作も決定しています。が、暗いんですよね。ストーリーじゃなくて、画面がさ。

8月21日から毎週1エピソードずつ配信されている『ハウス・オブ・ザ・ドラゴン』。10月2日配信の第7話「ドリフトマーク」に対して、「画面が暗すぎて何が起きているのか見えない!」とファンから苦情があがっています。ファンの声に対して、TwitterのHBO公式アカウントが反応。いわく「仕様」だそうです。

「ハウス・オブ・ザ・ドラゴンの第7話の夜のシーンについて、スクリーンが暗いという意見をありがとうございます。この暗めの照明は、クリエイティブ的決断による意図的なものです」

Hi there, we appreciate you reaching out about a night scene in #HouseoftheDragon: Episode 7 appearing dark on your screen. The dimmed lighting of this scene was an intentional creative decision. If you have any other questions, please feel free to shoot us a DM. ^SK