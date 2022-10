iPhone 14の衝突検出機能で出動要請→ジェットコースターでした

やっぱりあるんだなあ…。

iPhone 14と新Apple Watchでは、事故を検知して10秒以内に応答がなければ自動で救急を呼ぶ機能が装備されましたが、米国ではジェットコースターの急停止でも緊急通報されちゃう事例がちらほら出てきているようです。

事故検出機能を備えているのは次のモデル。何もしなくても機能はONになっています。

最近Coaster101の記者さんがドリーウッドという遊園地にいったら、園内最大絶叫マシーン2つの入り口にこんな警告の看板が立っていることに気づきました。

へーそんなことが起こるんだーと思ってTwitterで経験者を募ったら…

Apple Watch users, has this happened to you on a coaster? pic.twitter.com/GzfqnmjZ2J