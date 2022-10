iPhone 15 ProのメインカメラはiPhone 14 Proと性能がかわらないかも。

今でも十分いいんだけど…

著名アナリスト、ミンチー・クオ氏によると、期待されていたような iPhone 15 Pro のメインレンズは「8枚」ではなく、iPhone14 Proと同じ「7枚」のままになる可能性が高いとのことでした。

I think the rumored iPhone 15 Pro series's adoption of an 8P lens won't likely come true.