M2のiPad Pro、macOSが動いちゃうかも…？

それなら高くても買い…?

Apple(アップル)から最新のM2チップを搭載する「iPad Pro」が発売されました。もはやこれはゲーミングPCか? そんな驚きの値段のハイスペック構成まで選べますけど、この威力を存分に活用する狙いもあったりするのでしょうか。このほどWccftechは、iPad ProのMacBook化を示唆するリークを報じましたよ!

Twitterで数々のリークを流してきたMajin Bu氏からの情報によると、どうやらAppleは、次世代のmacOSとなる「Mendocino」という開発コードネームのOSに、iPad Proに向けた特別なバージョンを準備中だというのです。iPad Proの11インチならびに12.9インチのディスプレイ上でのタッチ操作に特化して、通常のmacOSよりも25%ほどビッグサイズなUI(ユーザーインターフェース)を採用するらしいのです。アプリのアイコンが大きくなっていたり、アプリはiPadOS App Storeからのみダウンロードできる仕様となったりするみたいですね。

According with my source Apple would be testing a smaller version of macOS exclusively for the new iPad Pro M2!

"Mendocino" should be the codename for macOS 14. A simplified version should be planned for the M2. pic.twitter.com/f4RrainlZ1