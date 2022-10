ベイビー・ヨーダと旅立とう。『マンダロリアン』の愛機がレゴになった！

グローグーと一緒に銀河旅行へ。

『スター・ウォーズ』のスピンオフにしては、西部劇テイストで一風変わったドラマ『マンダロリアン』。主人公ディン・ジャリンが乗る愛機「レイザークレスト」は、ベイビー・ヨーダのグローグーと銀河を飛び回り、各地で追いかけられたり壊されたり、修理をしたりと何かにつけて手が掛かる宇宙船でした。

その「レイザークレスト」が、いよいよレゴになって登場します。ドラマで活躍の場が多いので、ファンなら欲しくなっちゃいますよね。

The cockpit, the escape pod, the carbon-freezing chamber, the engines… witness the power of the force as LEGO® bricks connect to create the Ultimate Collector Series version of The Razor Crest, ready for The Mandalorian and Grogu’s next mission. #LEGO#StarWars#LEGOStarWarspic.twitter.com/X2DTGPb8Dz