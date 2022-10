ゴジラが出てきそうなメキシコ湾の海中パイプライン火災から1年。油田からメタンが大放出

火が消えたら次はガス漏れ。どこかに元栓ないんですか。

覚えていますか? 昨年、メキシコ湾の海上油田近くで撮影された、いまにもゴジラが出てきそうな、海面がオレンジ色に燃え盛る映像を。あれから1年ちょっと。さすがに火災はおさまっていますが、あの油田から地球を温暖化させるメタンが大量に放出されていることがわかりました。ロイターによると、ク・マロブ・ザップ(Ku Maloob Zaap)海上油田は8月5日から29日までに4万4064トンのメタンを大気中に放出したとのこと。これは二酸化炭素370万トンに相当し、一般家庭65万3106世帯が1年間で電力使用によって排出する量と同程度なのだとか。

欧州宇宙機関(ESA)が昨年12月に行なった調査でも、同油田が今回の調査と同じくらいのメタンを放出していたことがわかっています。メキシコの年間平均排出量の約3%にあたるそう。決して少なくありませんね。というか、本来防ぐべき排出でしかありません。

今年8月の調査を率いたバレンシア工科大学のItziar Irakulis-Loitxate氏はロイターにこう述べています。

海上油田のユニークな名前にピンときた人がいるとしたら、やっぱり海底パイプラインの破裂が原因で起こった、この海面が燃える映像が話題になったからじゃないでしょうか。頭の中でゴジラのあのテーマソングが流れましたもん。

The ocean is on fire in the Gulf of Mexico after a pipeline ruptured. Good system.



pic.twitter.com/5HK6VVfxOP