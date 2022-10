12のショートカットキーを持つキーパッド、あらゆる機能がボタン一発！

たった12個のボタンなのに潜在能力スゴい!

PCのソフトを起動する時、アイコンを探してクリックするのはチョイ面倒ですよね。ツール類だって、マウスを動かして小さなボタンをクリックしたりしないといけないですし、3つや4つのキーを同時に押すショートカットを押し間違えるのも、あるあるです。

そうした手間を一気に解決し、ボタンひとつで起動やツール選択を可能にするのがマクロキーボード。PC周辺機器メーカーのMOUNTAINがリリースしたのは、キーが横に6個×縦2列に並んだキーパッド「DisplayPad」と「MacroPad」の2種類。どちらも高機能で、作業効率が格段に向上すること間違いナシです。

ボタンはすべて設定してから使うショートカットになっており、「DisplayPad」は、104×104ピクセルのGIFアニメも表示可能なLCDキーを搭載。「MacroPad」は、1,670万色のRGBバックライトがあるメカニカルキーボード。機能面では、どちらもほぼ同じとなっています。

A new player just entered the game! DisplayPad features incredibly crispy, bright, and colorful Display Keys for all your hotkeys, macros, functions, and controls.How are you going to customize your Display Pad? Which icons will you set?#macropad#macro#mountainggpic.twitter.com/FLwdzS1AoY