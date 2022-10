iPhone 15ではボタンが変更され、音量＆電源ボタンもハプティック仕様に

慣れが必要。

Apple予想といえばこの人、ミンチー・クオ氏。iPhone 15に関する最新予測をツイートしており、いわくiPhone 15では音量ボタンと電源ボタンが大きく変わるといいます。

My latest survey indicates that the volume button and power button of two high-end iPhone 15/2H23 new iPhone models may adopt a solid-state button design (similar to the home button design of iPhone 7/8/SE2 & 3) to replace the physical/mechanical button design.