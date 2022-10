Nothingの新イヤホンEar (stick)、オープンエアでつけ心地良さげ

とても軽そう!

Nothingは新製品のEar (stick) を先日、ファッションショーでチラ見せしましたが、先日に製品ビジュアルを公開、発表会のスケジュールを告知しています。

日本時間10月25日(火)23時のライブ配信で全貌が明かされるEar (stick)。見た目の通りのオープンエア型で、AirPodsのいいライバルになりそう。

100組以上の耳でテストした結果、1日中付けていられる快適性を実現し、4.4gという軽さもアピールしています。

Smooth transitions ft. @erlsn



Ear (stick) glides effortlessly in and out. pic.twitter.com/a5Rv5FQu1s