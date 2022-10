イーロン・マスクの｢焦げた髪の匂い｣がする香水が売り切れに

完売、焦げた髪の匂い。

イーロン・マスクが経営するボーリング会社THE BORING COMPANYが突然発売した焦げた髪の匂いがする香水「Burnt Hair」。「忌まわしいほどの欲望エッセンス」「地球で一番上質なフレグランス」「限定販売」などの謳い文句で販売開始され、なんとあっという間に3万本すべて完売したそうです。

9月の下旬にマスク氏はTwitterで焦げた髪の香りのする香水の話を冗談でしていたのですが、本当に作って1本100ドル(約1万5千円)で突然販売を始めたのがつい先日。しかもTwitterのプロフィールを「香水セールスマン」と変更までして悪ノリしていました。

The finest fragrance on Earth! https://t.co/ohjWxNX5ZC pic.twitter.com/0J1lmREOBS

さらには「香水買ってくれ、そしたら俺がTwitterを買収できるから」とツイートしていました。Twitterの買収額は440億ドル(約6兆6100億円)なので、この香水を4億4000万本売れば、ちょうど買収額になりますね(そんなアホな!)。

Please buy my perfume, so I can buy Twitter