Pixel Watch､発表前にリーク祭り｡バンドの全デザインがわかっちゃった

ほぼ発表レベルのリークが続くPixel周り。

ポロッポロとリークが止まらないPixelプロダクトですが、今度はPixel Watchのバンドと盤面がリークです。Google初のスマートウォッチなだけあって、期待もリークも十分ですね。画像大量リークしたのは、お馴染みリーカーの@OnLeaks。

Just got my hands on a bunch of #Google#PixelWatch promo material showing all color options and Watch Bands for the first time. Some details revealed as well...@Slashleaks 👉🏻 https://t.co/HzbWeGGSKPpic.twitter.com/N0uiKaKXo0