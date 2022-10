ゲーミング…スポーツウェア？ RAZERはゲーマーに身体も動かしてほしいらしい

eスポーツをするならこれを着るべし?

最近のテレビゲームは「eスポーツ」の競技にもなり、一種のスポーツとして認知されています。そうはいっても、身体全体を使って行う運動ではないので運動不足になってしまいます。そこで出不精ゲーマーのため(?)ゲーム周辺機器のRAZER(レイザー)から、スポーツウェアの「ATHLEISURE INSTINCT COLLECTION」が誕生しました。

コレクションは、男女共に上下のウェアがあります。どれも軽くて伸縮性があり、通気性も良いのでドライ&クールに1日を過ごせます。スポーツをしても部屋着にしても、もちろんゲームをしてもOK。おなじみ黒と蛍光黄緑の組み合わせもRAZERっぽくて、デザインもスタイリッシュです。

Designed for those on the go, the Razer Athleisure Instinct Collection made of breathable fabric keeps you dry & cool all day long. Take on the city in style together with the Razer Nomad Duffel Bag. https://t.co/cAFEaxzK2Z*Razer Nomad Duffel Bag is only available in the US. pic.twitter.com/Dr0HMlODNH