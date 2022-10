リモワのスーツケースに合体するハーネス、ポケットたくさんで収納が増える！

スーツケースの防弾チョッキみたい?

1898年にドイツで生まれた定番のスーツケース「RIMOWA(リモワ)」。スタイリッシュでカッコ良いものの、外側に収納がないんですよね。なのでハンドバッグやリュックなど、余計な荷物が増えてしまいます。

「Cabin Luggage Harness」は、スーツケースに着せるアクセサリー。大きなポケットがたくさんあり、ガイドブックやチケットやパスポート、一番大きなバッグには16インチまでのノートPCなど、何でも忍ばせておくことができます。

側面のベルトはスーツケースの持ち手の間を通る位置になっているので、不意のアクシデントで開くのを予防。外せば単体でハンドバッグとして機内に持ち込めるのも便利です。

ストラップは長さを調節できるので、各モデルに合わせることが可能。ポケットと反対の面にはフックがあるので、キーチェーンなどを付けて自分らしさをアピールできます。

Introducing the new RIMOWA Cabin Luggage Harness, captured for the latest #NewHorizons series in Iceland. pic.twitter.com/pr5wcOmbbe