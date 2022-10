ギャンブル、セックス、特定思想団体… Appleのアプリストアに表示されてしまった絶対ダメな広告

らしくないような。

先週、AppleはApp Storeでの新しい広告展開をスタートさせ、Todayタブと各アプリページ下でもおすすめアプリの中に広告掲載が追加されました。が、始まるやいなや、広告内容が物議を醸しています。Twitter上には、不適切と思われる広告を報告する人が続出しました。

一番問題視する声が多いのはギャンブル系の広告。ギャンブル広告が表示されたアプリ開発者からは苦情が殺到。

Now my app’s product page shows gambling ads, which I’m really not OK with.



Apple shouldn’t be OK with it, either.



The App Store has corrupted such a great company so deeply. They make so much from gambling and manipulative IAPs that they don’t even see the problem anymore. https://t.co/MnNlf7k0kT