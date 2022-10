旅先で電動スケボーに乗りたい？ 分解してバックパックにしまえる｢Traveler Board｣

携帯性バツグンの電動スケボー。

ラスト1マイルの移動にちょうど良い移動手段は、eバイクやキックボードのeスケーターが代表格かと思います。もうちょっとコンパクトなのがスケボーなのですが、電動になると重くて持ち運びが大変。ですが、せめてサイズだけでも小さくなったら?

それが3つに分解可能で、ジャマにならないeスケートボード「Traveler Board」。バックパックにしまえば両手がフリーになります。

開発したのは、テスラとZooxにいたエンジニアとのことで、安全重視で設計されています。航空法に則った作りなので、飛行機に持ち込んで旅のお供になりますし、トラックを交換すればヒルクライムに適したアウトドア用にも、モーターを変えればスピード重視のレース用にも早変わりです。

ふたつあるモーターは、「ベース・モデル」なら1,380Wで最高時速は約43km。「パフォーマンス・モデル」だと合計2,450Wのパワーで最高約53kmと爆速。登り坂もスイスイです。

See how the Traveler Board, the world's most portable high-performance electric skateboard, can be packed into the included custom backpack in less than a minute for easy storage or transport when traveling or commuting.https://t.co/wNgeZYXcdLpic.twitter.com/05Mh9ZghHk