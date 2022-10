手術患者がVRでリラックスすると麻酔が少なくて済むという研究

視覚と聴覚でのリラックスで痛みに気付かない。

身体を切開するような手術では麻酔が必須。でも、医師としては患者の安全のために、全身麻酔より局所麻酔で手術を進めたいのが本音なのだそうです。

ボストンにあるベス・イスラエル・ディーコネス医療センターにて、手の手術が必要な患者にVRゴーグルをかけさせ、術中に音と映像に集中してもらう実験を行いました。

現代人は高齢化と共にデスク仕事でタイピングをする時間が増えたため、手を壊しやすい傾向にあるのだとか(明日は我が身ですね)。

#VR in the OR: research by Brian O'Gara, MD, an anesthesiologist at BIDMC, reveals that patients using #virtualreality while undergoing hand surgery led to lower sedative doses & shorter hospital stays after surgery. Read more ⏬ https://t.co/KzloruTC7x