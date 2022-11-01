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      【本日23:59まで】テラバイト級の外付けバッファローHDD、タイムセールでいつも通り安くなってるから買っちゃおう【Amazonタイムセール】

      • author 岡本玄介
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      【本日23:59まで】テラバイト級の外付けバッファローHDD、タイムセールでいつも通り安くなってるから買っちゃおう【Amazonタイムセール】
      Photo: Amazon

      PS4にもどうぞ。

      たとえば4TBだったら、地デジ放送の番組を約499時間も録画できちゃう、バッファローの外付けハードディスク。今なら容量2TB、4TB、6TB、8TBがAmazon特選タイムセール特価でお安くなっています。

      【Amazon.co.jp限定】バッファロー 外付けハードディスク 2TB テレビ録画/PC/PS4/4K対応 バッファロー製nasne™対応 静音&コンパクト 日本製 故障予測 みまもり合図 HD-AD2U3
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      7,770円（特選タイムセール特価9%オフ／2022年11月1日23:59まで）

      【Amazon.co.jp限定】バッファロー 外付けハードディスク 4TB テレビ録画/PC/PS4/4K対応 バッファロー製nasne™対応 静音&コンパクト 日本製 故障予測 みまもり合図 HD-AD4U3
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      9,620円（特選タイムセール特価10%オフ／2022年11月1日23:59まで）

      【Amazon.co.jp限定】バッファロー 外付けハードディスク 6TB テレビ録画/PC/PS4/4K対応 バッファロー製nasne™対応 静音&コンパクト 日本製 故障予測 みまもり合図 HD-AD6U3
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      12,210円（特選タイムセール特価9%オフ／2022年11月1日23:59まで）

      【Amazon.co.jp限定】バッファロー 外付けハードディスク 8TB テレビ録画/PC/PS4/4K対応 静音&コンパクト 日本製 故障予測 みまもり合図 HD-AD8U3
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      17,890円（特選タイムセール特価9%オフ／2022年11月1日23:59まで）

      PCにもプレイステーション4にも

      PCでもPS4でも使えて、静音設計で縦置きにしてもOK。効率的に放熱するよう作られている上、｢みまもり合図｣機能で故障を予測する点も安心ですね。それにもし大事なデータが紛失しても、正規データ復旧サービスがあるのは頼りになります。

      我が家もテレビ用がそろそろ限界に近いので、これを機にゲットするとします。どれにしようかなぁ？


      2021年7月16日の記事をタイムセールに合わせて編集し、再掲載しています。

      ※価格など表示内容は執筆時点のものです。変更の可能性もありますので、販売ページをご確認ください。

      Source: Amazon

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