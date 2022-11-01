【本日23:59まで】テラバイト級の外付けバッファローHDD、タイムセールでいつも通り安くなってるから買っちゃおう【Amazonタイムセール】

PS4にもどうぞ。
たとえば4TBだったら、地デジ放送の番組を約499時間も録画できちゃう、バッファローの外付けハードディスク。今なら容量2TB、4TB、6TB、8TBがAmazon特選タイムセール特価でお安くなっています。
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PCにもプレイステーション4にも
PCでもPS4でも使えて、静音設計で縦置きにしてもOK。効率的に放熱するよう作られている上、｢みまもり合図｣機能で故障を予測する点も安心ですね。それにもし大事なデータが紛失しても、正規データ復旧サービスがあるのは頼りになります。
我が家もテレビ用がそろそろ限界に近いので、これを機にゲットするとします。どれにしようかなぁ？
2021年7月16日の記事をタイムセールに合わせて編集し、再掲載しています。
※価格など表示内容は執筆時点のものです。変更の可能性もありますので、販売ページをご確認ください。
Source: Amazon