TRPG『サイバーパンクRED』を快適にプレイ。追加サプリメント『データパック＆スクリーン・セット』が発売決定

待望のマスタースクリーン!

オープンワールドRPG『サイバーパンク2077』のベースとなったTRPG(テーブルトークRPG)の最新版『サイバーパンクRED』のサプリメント(追加データ)として、『データパック&スクリーン・セット』の日本語版の発売が発表となりました。プレイヤー/ゲームマスターとしては、待望の商品で、かなり便利な内容となっています。

データパックにはスクリームシート・アドベンチャー(シナリオ)が6本、収録。すでに発売済みの英語版の内容を見る限り、色んなジャンルのストーリーが楽しめる比較的短めなシナリオとなっている様子。

さらに“遭遇表”が多数収録。遭遇表というのは、プレイヤーキャラクターたちがナイトシティのいろいろなところで遭遇する人々・出来事などを必要に応じてランダムで生成できるもの。これを使って生まれた”遭遇”をプレイヤーキャラクターに対応させるだけで物語が勝手に生まれていくので、なかなか楽しく、便利なものとなっています。

そして個人的に目玉なのがスクリーンの方。これはいわゆるマスタースクリーンと呼ばれるもので、ゲームの進行をする“ゲームマスター”の手元を隠すためのついたて。

マスタースクリーンは海外の映画・ドラマなんかに登場するTRPGやってる風景にはほぼ必ず使われていますが、プレイヤーが知ってはまずい情報が書かれたメモを見えないようにしたり、場合によってはマスター側が降ったサイコロの目を隠してデータを類推させないために使うという代物。

今回発売されるスクリーンはゲームを遊ぶ上でマスター向けの便利なデータの早見表も兼ねていて、非常に便利。特に『サイバーパンクRED』はいろんなデータがあるので助かりますね。表側にはアートも描いてあり、テーブルが賑やかになって楽しいのも良いところ。ゲームを遊ぶ上で必須じゃないけど、欲しくなるものなんですよ。

加えて、12種類のグリッド・マップを収録。これはその名の通り、マス目が書いてあるマップで、主に(物騒なナイトシティではよく起こる)戦闘時にプレイヤーと敵の位置関係を把握しながら遊ぶ上で便利なもの。

コンバット・ゾーンの交差点、ハイウェイの陸橋、バッドランドの荒野、メガコープのヘリコプター離着陸場などいろんなシチュエーションがテーマのものが揃っているとのこと。『ダンジョンズ&ドラゴンズ』など、ファンタジーTRPGの向けのダンジョンや森、中世っぽい街なんかがテーマのマップは色々出ているんですが、近未来っぽい風景のマップはそこまで出回ってないのでオフィシャルでこういう製品が展開されるのは嬉しいんです。

さらにサイバーパンクRED公式キャラクター・シートも収録。紙とペンを使って遊ぶ時には必須のアイテムで、公式に無料公開されてるファイルを自分で印刷することはできるものの、いい紙で印刷されたバージョンが製品化されるのはよいところ。

TRPGで遊んでない人にはなのことやら……という感じのものかもしれませんが、『サイバーパンクRED』でガッツリ遊んでる筆者としては、今すぐにでも欲しいアイテム。

Announcing the Cyberpunk Edgerunners Mission Kit from R. Talsorian Games (in conjunction with @CDPROJEKTRED). Currently in development. More details in the link!https://t.co/dxlNFP2MlSpic.twitter.com/DZiqAfpe8v