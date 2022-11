米ドミノ・ピザが800台のEVを購入。排ガスゼロ＆人手不足解消が狙い

カッコイイけど配達員になりたいかは…?

最近は安くなるのでお持ち帰りが多いものの、本来は宅配専門のドミノ・ピザ。アメリカは車社会なので、日本のような原付きではなく自動車でお届けにあがります。

米国のドミノ・ピザでは、近年のEV化とガソリン価格高騰などが相まって800台の電気自動車「シボレー・ボルトEV」を導入することが決まりました。世界最大の宅配ピザ屋さんが、業界で最大数のEVを保有することになります。

Hey @Chevrolet – thnx for helping us look more ⚡current⚡ (get it, like electricity?) pic.twitter.com/Wtbbqhb6Z0