信用格付けはCC。数千万ドルを失ってもエルサルバドルはビットコインへの投資を続けるそうな

ギャンブルは引き際が肝心なんですよね…。

世界で初めてビットコインを国の公式通貨にしちゃったエルサルバドルのナジブ・ブケレ大統領が、11月17日から毎日1ビットコイン購入する計画を発表しました。いつまで続けるつもりなのかは明らかにしていませんが、昨年史上最高値でビットコインを購入した暗号通貨実験がもたらした巨額の損失をさらに悪化させる可能性があるようですよ。

We are buying one #Bitcoin every day starting tomorrow.