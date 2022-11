iPhoneでもAndroidでもTwitterが使えなくなったら、イーロン・マスクは新しいスマホを作るかも？

イーロン・マスク氏が言い散らかしすぎてついていけません。

ドナルド・トランプ元米大統領を皮切りに、停止中のアカウント復活をTwitterの投票機能で決めたり、破産宣告をしたFTXの創設者であるサム・バンクマン=フリード氏によるTwitterへの出資についてやり取りを行なったりしていたマスク氏ですが、11月25日にAppleとGoogleに対抗してオリジナルスマホをつくるかもと爆弾宣言しちゃいました。

マスク氏は、保守系ポッドキャスターで、ワン・アメリカ・ニュース・ネットワーク(OANN)元キャスターのリズ・ウィーラー氏から送られたツイートへのリプで、軽ーく「スマホつくっちゃうかも宣言」をやってのけました。

ウィーラー氏はその日、以下のようにツイート。AppleとGoogleのアプリストアからTwitterがBANされたら、マスク氏はオリジナルのスマホをつくるべきだ、と。

If Apple & Google boot Twitter from their app stores, @elonmusk should produce his own smartphone. Half the country would happily ditch the biased, snooping iPhone & Android. The man builds rockets to Mars, a silly little smartphone should be easy, right?

Twitterアプリの命運が取り沙汰されているのは、マスク氏の「(同氏を怒らせない範囲での)言論の自由」へのこだわりと、チェック機能の緩さが原因のはずなんですけどね。

Twitterのアンケート機能が大好きなマスク氏をリスペクトしてなのかどうかは定かではありませんが、ウィーラー氏は「tELONphone」を使うかどうかについてアンケートを開始。最終結果は、投票した13万161人のうち、51.2%が「使う」と回答したようです。

ウィーラー氏の最初のツイートから待つこと3時間、マスク氏が以下のようにリプライ。

I certainly hope it does not come to that, but, yes, if there is no other choice, I will make an alternative phone