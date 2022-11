横道ですがイーロン・マスクに学歴詐称疑惑

27年間ずっと学歴詐称?

イーロン・マスクは「大学物理学部卒業」ということになっていますが、実際には大学は中退しており、卒業証書ができたのも卒業年のずっと後だという疑惑がTwitterユーザーCapitolHuntersさんの調べで浮上しました。これが事実なら、アメリカ入国時の就労ビザ取得要件にある大卒の条件を満たさず、当初は不法移民だった可能性もあります。

氏が公にしている学歴にはこうあります。

・カナダのオンタリオにあるクイーンズ大学に入学

・米ペンシルバニア大学に編入して物理の学士号(BA)を取得

・ワートン・スクール・オブ・ビジネスで経済学の学士号(BS)を取得(TeslaとSpaceXを創業)

・スタンフォード大学のマテリアルサイエンス博士課程に入学して中退

ところがCapitolHuntersさんが資料にあたって調べてみたら、どの大学にも卒業した形跡はまったく見当たらなかったのです。スタンフォード大学の合格についても学士をスキップして博士課程なんて普通では考えられないことから、もしかして投資家サイドが大学にお金を払って、どれも後付けで買ったのではないかとの見方が強まっています。

裏付けとなる証拠はCapitolHunterさんがGoogleDrive上にまとめて公開してるんですけど、けっこうな分量で執念を感じます。CapitolHuntersさん、何者なんだ…。要旨を整理した連続ツイートでは、こんな風に書かれていますよ。

Someone has to say it: Elon Musk has lied for 27 years about his credentials. He does not have a BS in Physics, or any technical field. Did not get into a PhD program. Dropped out in 1995 & was illegal. Later, investors quietly arranged a diploma - but not in science. 🧵1/ pic.twitter.com/ziuOMblwLJ