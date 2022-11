イーロン・マスク｢ハードコアに働けないやつは辞めろ｣→社員用Slackが｢さらば｣の絵文字だらけに

Twitter上でいい加減な情報を流し、横から訂正してくれた社員をクビにして波に乗るイーロン・マスク。

翌15日には非公開の社員用Slackでイーロンのツイートにブチ切れた上級エンジニア20人のこともクビにして、16日には「ハードコアに働けないやつは辞めろ」と全社員に最終通告のメールを送りつけて話題です。

Video: Reuters/YouTube

それじゃなくても正社員の半分、契約社員の8割がレイオフされてるのにこのペースでいったら何人残るんだ…とみんなが固唾をのんで見守るなか、Slack部屋に「さらば」🫡が早くも何百個も飛び交ってる!という途中経過が流れてきましたーー。

非公開部屋で間違いを正したトッププレイヤーまで粛清

Twitter上で間違いを指摘してクビになったエンジニアに続いて、社員用Slackでクビになったのは、レジェンドと名高いYao Yueさん(主幹ソフトウェアエンジニア)、Twitterのインフラを支えるテックリードの Mike Cvetさん、Twitter ServiceテックリードのNick Morganさんといったスタープレイヤーたち。

いち社員の反論なら消してしまえば間違いじゃないようにも取り繕えるけど、こんなに雲の上のエンジニアに言われたんじゃまるで本当に間違えてるみたいじゃないか、とでも思ったのでしょうかねぇ…。

After 12 amazing years and 3 weeks of chaos, I’m officially fired by Twitter.



Never expected I would have stayed this long, and never expected I would be this relieved to be gone.



I have a lot of stories to tell. But to my fellow (ex-)tweeps-#LoveWhereYouWorked ? pic.twitter.com/lVWbqpcSXO — Yao Yue 岳峣 (@thinkingfish) November 15, 2022

「公の場でトップに物申すのはいかがなものか」という意見も最初はありましたが、社員のプライベートな情報交換の場ですら常時監視されててトップの間違いを指摘しただけでベテランのクビが飛ぶということで、さすがに残った社員の間にも動揺が広がっています。

あまり日本では知られていませんが、イーロン・マスクはSpace Xでもセクハラで機内スタッフに訴えられて20万ドルの示談金でもみ消したと報じられたときに公開質問状を書いた社員5人をクビにして不当解雇で訴えられています。一度起こったことは二度繰り返される…。Twitterでも「イーロンマスクは実家の南アフリカの鉱山でしているようなワンマン経営をやっている」と言われていますよ。

契約社員も8割がレイオフされる

社員の切り離しで大忙しのイーロンですが、11月第1週に正社員(7500人)の半分(約3700人)がレイオフされたことに続き、第2の週末の12日土曜には契約社員の8割、5500人中4400人も予告なくレイオフとなっています。こちらは退職金(月給3か月分)も与えられなくて、もっと状況は悲惨。ビザサポートも打ち切りになるし、当面の健康保険や滞在資格もままならない人もいます。なかには「児童保護のワークフローに重大な変更を加えている作業中にアクセスが無効になった契約社員もいる」とのこと。

残る社員はメールで100%の忠誠を求められる

残った正社員には倒産が嫌なら死ぬ気で働けと檄を飛ばし、昨日(16日)には深夜0時に次のメールを送って100%の忠誠を誓わせました。午後5時までに同意できないやつはクビだと言って。

Scoop: Elon Musk just sent an email to all staff outlining "Twitter 2.0", writing it will"need to be extremely hardcore". Long hours, high intensity.



People need to click "yes" to confirm being part of this by 5pm ET tomorrow, else they get 3 months severance. More details: — Gergely Orosz (@GergelyOrosz) November 16, 2022

タイトル:A Fork in the Road 2022年11月16日 この先、ブレイクスルーなTwitter 2.0を構築し、競争激化の荒波を乗り切るためにも、われわれは極度にハードコアであらねばならない。つまり全力集中で長時間労働。いい結果を出せたやつだけが合格点だ。 Twitterはもっともっとエンジニアが軸となって動くようになる。デザイン、プロダクト管理も重要なことなので報告は要るが、最高のコードを書く人間がチームのマジョリティを占め、最大の権限を持つことになる。 コアの部分でTwitterはソフトウェアとサーバーの会社なので、こうあるべきだと思う。 そんな新生Twitterの一翼を担いたいと思うなら下のリンクでYESを押してくれ。 明日(木曜)5pm ETまでにYESを押さない人には月給3か月分の退職金が出る。 どちらを選ぶにせよ、Twitterの発展に貢献してくれることに感謝する。 Elon

退職をがまんしていた社員が続々と辞める

自分から辞めると退職金が出ないので家族に気をつかって辞職を見合わせていた社員もこれで辞めやすくなったのでしょう。何人辞めるか集計はまだ公表されていませんが、Slackの社員部屋には早くも何百人もの社員がバイバイ🫡の絵文字を投稿しているとThe Vergeは報じています。

I asked my friend at Twitter how he’s doing. He said he can’t complain. — Justin Wyne (@wyne) November 17, 2022

”Twitterの友だちに「調子どう?」って聞いたら「文句のつけようがない」と言われた”

こちらは9年以上働いた仲間で集まって辞職のカウントダウンをするTwitter社員。飄々としてますが、憔悴しきった眼をしています。

It’s been a ride pic.twitter.com/0VDf5hn2UA — Matt Miller (@brainiaq2000) November 17, 2022

辞めた人たちは「これだけキーパーソンが抜けちゃったら、いくらハードコアに死ぬ気で働いても、ぶっ壊れるのは時間の問題だ」とThe Vergeに語っています。期限前に残っていた社員の数は2900人。さて、何人残るんでしょうね…。