それ詐欺です！ 拡散中のFTXサム・バンクグリードマン氏の映像はディープフェイク動画

詐欺師は容赦ない。

もし、週末から今週頭にかけてFTXのサム・バンクグリードマン氏の映像を見た人がいたら、もし、少し資金が戻ってくるかも…と思ってしまった人がいたら、それ詐欺です。FTXプラットフォームで取引をしていて、今パニックになっている人たちの急所を突いた情け容赦ない卑劣な詐欺なんです。

「皆さんこんにちは。ご存知の通り、FTXは破産します。でも、パニックにならなくてもいいということを緊急でお伝えしたい。損失補償として、あなたの仮想通貨を2倍にできるプレゼント企画を準備しました。ftxcompensation.comから申し込みしてください!」

この動画、詐欺です。

Over the weekend, a verified account posing as FTX founder SBF posted dozens of copies of this deepfake video offering FTX users "compensation for the loss" in a phishing scam designed to drain their crypto wallets pic.twitter.com/3KoAPRJsya