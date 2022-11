西暦3000年の人類はスマホに合わせて奇妙な姿勢に進化しているかも？

未来の人間は姿勢が悪い!

私たちが想い描く未来人は、小型のウェアラブル端末を身に着けたり、スカウターのようなゴーグルでクラウドに繋がっていて、真色に輝くスーツに身を包んでいるようなイメージかと思います。

ですが科学者たちが導き出した西暦3000年の人類は、背中が曲がって首が太く、さらにはスマホに適応した指も曲がったままというモンスターじみたものになりました。

Grotesque model reveals what humans could look like in the year 3000 due to our reliance on technologyFull story: https://t.co/vQzyMZPNBvpic.twitter.com/vqBuYOBrcg