きのうなに買った？ ギズモードの記事から購入されたものTOP10 #ブラックフライデー 4日目

11/25（金）0:00にスタートした｢Amazonプライムデー｣。現在4日目です！

ギズモードでも、みんなが欲しくなるお得な商品を紹介していますが、とりあえずざっとランキング教えてくれよ！というあなたのために、昨日ギズモードの記事から購入された商品TOP10をご紹介しちゃいます。

1位 Anker 511 Power Bank (PowerCore Fusion 5000)

2位 Anker PowerLine III Flow USB-C & USB-C ケーブル

3位 ロジクール MX MASTER 2S

4位 Anker Eufy (ユーフィ) HomeVac H11

5位 Fire TV Stick

6位 バブ 厳選4種類の香りセレクトBOX 薬用 56錠

7位 Samsung microSDカード 128GB EVO Plus

8位 Anker Nano II 65W

9位 Echo Dot (エコードット) 第4世代

10位 Fire TV Stick 4K Max

ギズモードでは、このあとも、PC、スマホ＆周辺機器、オーディオ、カメラ、家電などの人気ジャンルを中心に｢本当にお得感あるセール商品｣を探して、随時記事にしていきます。

こまめにチェックしてみてくださいね！