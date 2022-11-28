きのうなに買った？ ギズモードの記事から購入されたものTOP10 #ブラックフライデー 4日目

11/25（金）0:00にスタートした｢Amazonプライムデー｣。現在4日目です！
ギズモードでも、みんなが欲しくなるお得な商品を紹介していますが、とりあえずざっとランキング教えてくれよ！というあなたのために、昨日ギズモードの記事から購入された商品TOP10をご紹介しちゃいます。
1位 Anker 511 Power Bank (PowerCore Fusion 5000)
2位 Anker PowerLine III Flow USB-C & USB-C ケーブル
3位 ロジクール MX MASTER 2S
4位 Anker Eufy (ユーフィ) HomeVac H11
5位 Fire TV Stick
6位 バブ 厳選4種類の香りセレクトBOX 薬用 56錠
7位 Samsung microSDカード 128GB EVO Plus
8位 Anker Nano II 65W
9位 Echo Dot (エコードット) 第4世代
10位 Fire TV Stick 4K Max
ギズモードでは、このあとも、PC、スマホ＆周辺機器、オーディオ、カメラ、家電などの人気ジャンルを中心に｢本当にお得感あるセール商品｣を探して、随時記事にしていきます。
こまめにチェックしてみてくださいね！
※価格など表示内容は、執筆現在のものです。変更の可能性もありますので、販売ページをご確認ください。