羊の大群がグルグルと…。10日以上も歩き続けるミステリーサークルの謎

沈黙の羊たち。

習性か病気かUFOのお迎えか? 内モンゴル自治区包頭市にいる何百頭もの羊たちが、ただただ円を描くように歩き回る異常な集団行動が確認されました。

羊たちは時計回りにひたすら旋回し、これが10日以上も続いているとのこと。でも彼らの健康状態は良好なのだとか。

The great sheep mystery! Hundreds of sheep walk in a circle for over 10 days in N China's Inner Mongolia. The sheep are healthy and the reason for the weird behavior is still a mystery. pic.twitter.com/8Jg7yOPmGK

牧場主は、全部で34個の囲いに分けて他頭飼いをしているうち、13番の囲いだけがこの奇行を見せていると話しています。羊はリステリア症という病原菌由来の症状でこうなることがありますが、それだと発症から1〜2日で死亡するのが普通。今回のケースは10日以上で健康なので、まったくもって原因不明なのです。

このツイートを見たナイロビ大学のPeter Okong'o博士は、このようにコメントしています。

The white rhino at the Nairobi national park has also been walking in circles but anticlockwise. A police station in Maragua has witnessed thousands of bats flying above the station for 2 days in a row day and night.