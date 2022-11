PSVR2専用タイトル『Horizon Call of the Mountain』はPSVR2と同じ日に発売です！

やはりローンチソフトであったかッ!

PSVR2(PlayStation VR2)の発表時から専用ソフトとして紹介されていた『Horizon Call of the Mountain』。本作はHorizonシリーズのVR版という立ち位置になるのですが、ついに正式な発売日が発表されました。

Video: PlayStation/YouTube

は〜、めっっちゃおもしろそう…。

発売日はPSVR2と同じ日に決定!

『Horizon Call of the Mountain』の発売日は、2023年2月22日。なんとPSVR2と同じ日に発売されます。価格は7,980円で、すでに予約も受付中。

オリジナルのHorizonは三人称視点でしたが、本作はVRらしく一人称視点。Horizonでは弓が重要なアクションですし、一人称視点での弓攻撃がどんな体験になるのかとっても気になります。機械獣の迫力もすごいだろうなぁ。

Video: Guerrilla/YouTube

アスレをしたり、崖を登攀したり、ピッケルにロープをくくりつけたり、VR的な体を動かすアクションはしっかり仕込んでくれていそうですね。PSVR2で遊べるタイトルは現状いくつか判明していますが、その中でも注目度が高い一作になるかとッ。

ちなみにPlayStation Networkユーザー限定で、「PlayStation VR2 “Horizon Call of the Mountain” 同梱版」の先行予約販売が2022年11月21日よりスタートします。後日一般販売も予定されていますが、『Horizon Call of the Mountain』を狙い撃ちしたい人は応募してみるのも一興。まぁうちにはまだPS5が無いんですけどね…!!